Vadinamma Serial Episode July 27 నాని ఫ్యామిలీతో దమయంతి తంటాలు.. స్కెచ్ రివర్స్, పాపం!

స్టార్ మా వదినమ్మ సీరియల్ గత ఎపిసోడ్ లో శోభనం కోసం ముహూర్తం పెడుతున్న పంతులు ఇప్పట్లో ముహూర్తాలు లేవని శ్రావణమాసం వచ్చే వరకు ఆగక తప్పదని చెబుతాడు. ఇంతలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన దమయంతి శోభనానికి ముహూర్తాలు చూస్తున్న మీకు శోభనం తల్లి ఇంట్లో జరిపించాలి అనే విషయం తెలియదా అని అడుగుతుంది. సీత వాళ్లు కూడా ఆనందపడి మీ అంతట మీరు కలుపుకోవడానికి వస్తే మాకు ఏమీ ఇబ్బంది అంటూ ఆనందపడతారు. ఇక తమ ఇంటికి సాయంత్రం రావాల్సిందిగా కోరుతూ దమయంతి ఆహ్వానం పలుకుతుంది.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 605: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Raghuram feels delighted as Sita shares some good news with him. Later, Shailu and Siri's unexpected move leaves Dhamayanthi in a fix.