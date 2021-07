Vadinamma July 28 Episode దాంపత్యం నిరూపించుకున్న రఘురామ్.. కక్కలేక మింగలేక ఇబ్బందుల్లో దమయంతి!

తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న స్టార్ మా ఛానల్ వదినమ్మ సీరియల్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సీరియల్లో రఘురాం కుటుంబం పడుతున్న అనేక కష్టాలను ప్రస్తావిస్తూ వెళుతున్నారు. ఆ కుటుంబం కష్టాలు బారినపడటం మళ్ళీ వాటిని ఎలా అధిగమించారు అనే విషయాలను ఆసక్తికరంగా చూపిస్తున్నారు.

Vadinamma Episode 605: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Raghuram wins the fun games battle with his impressive performance. Further, Sita and Dhamayanthi's family celebrates some post-wedding rituals.