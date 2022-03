Vadinamma : చావు బతుకుల్లోనే 'రిషి'.. లక్ష్మణ్ చేత మరో ఆటకు సిద్దమైన జనార్ధన్?

రఘురామ్ కుటుంబంలో అన్ని కష్టాలు తీరి పోయాయి అనుకున్న సమయంలో రిషి అనారోగ్యం పాలైన సంగతి తెలిసిందే. అతడిని హుటాహుటిన హాస్పిటల్ కి తరలించగా లివర్ చెడిపోయిందని వీలైనంత త్వరగా లివర్ మార్చాలి అని డాక్టర్లు షాక్ ఇస్తారు. మరోపక్క నా కొడుకుని చంపనయినా చంపుకుంటాను నా ఇష్టం అంటూ మాట్లాడిన శైలు ని సీత ఒక్క తోపు తోయడంతో ఆమె వెళ్ళి కిందపడి గాయపడుతుంది. ఆమెను కూడా అదే హాస్పిటల్ కు తీసుకు వచ్చిన ఆమె తండ్రి జనార్ధన్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తాడు.

ఆమెకు ఏమైంది అని డాక్టర్ ను ప్రశ్నించగా జరిగిన విషయం అంతా చెబుతాడు. అయితే ఆమె ఇక మీదట ఆందోళన కలిగించే విషయాలు ఏవీ తెలుసుకోకూడదు అని ఆ విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోమని జనార్ధన్ కు చెబుతుంది డాక్టర్. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

English summary

Vadinamma Episode 795: Janardhan is stunned when he learns about Rishi's health condition. Sita, on the other hand, demands Rajeshwari to stay away from her.