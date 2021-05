Vadinamma Serial May 22nd Episode:అమ్మకానికి రఘురామ్ ఆస్తులు.. అలా అయితే ఇక బతకనంటూ ఎమోషనల్!

తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ లో టాప్ 5లో ఒకటిగా కొనసాగుతూ మంచి టిఆర్పి సాధిస్తున్న వదినమ్మ సీరియల్ రోజు రోజుకు ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది.. టీవీ స్టార్ ప్రభాకర్, సుజిత లీడ్ పాత్రధారులుగా నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ఆసక్తికర ట్విస్టులతో సాగుతోంది. ప్రియాంక నాయుడు, రాజేష్, మహేశ్వరి, రాజేంద్ర ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.



English summary

Vadinamma Episode 549: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode all the family members decided to sell properties