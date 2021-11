Vadinamma: చేయిదాటిపోయిన లక్ష్మణ్.. ఇంటి నుంచి అత్తారింటికి పయనం.. జనార్ధన్ ఎంట్రీతో కలకలం!

రఘు రామ్ రిషిని తీసుకుని షాప్ కు వెళ్ళడంతో శైలు పెద్ద రచ్చ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తరువాతి రోజు కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురు కాగా బాబును పైకి తీసుకు వెళ్లి ఆడించబోతున్న సమయంలో బాబు మెట్ల మీద నుంచి పడిపోతాడు, దీంతో తీవ్ర గాయాలు అవుతాయి. దీంతో వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి వెళితే అక్కడ పెద్ద రచ్చ జరుగుతుంది. బాబు కోలుకొని బయటకు వచ్చినా జనార్దన్ ఎంట్రీతో కుటుంబంలో పెద్ద ముసలమే పుడుతుంది. రఘురాం రిషి వెంట పడుతూ ఉండడంతో అనాధ పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలి అని లక్ష్మణ్ అన్నయ్యకు నేరుగా చెప్పకుండా అనాధాశ్రమం అధికారులను ఇంటికి తీసుకువస్తాడు. వారిని చూసి షాక్ అయిన రఘురామ్ లక్ష్మణ్ బాధ అర్ధం చేసుకుని బాబుకు దూరంగా ఉంటానని మాట ఇస్తాడు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar



English summary

Vadinamma Episode 702: After learning the truth, Bharat attempts to reunite Rishi and Raghuram. However, things take an ugly turn as a fight breaks out between Bharat and Laxman.