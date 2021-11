Vadinamma: జనార్ధన్ ఇంట్లో దూరిన రఘురాంకి షాక్.. దుప్పట్లో వేసి చితక్కొట్టిన లక్ష్మణ్, శైలు.. తీవ్ర గాయాలు!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది.. అన్నా వదినలకు పెళ్లి రోజు ఘనంగా చేయాలి అనుకున్న కుటుంబ సభ్యులకు ప్లాన్ విఫలం కావడంతో అదే రోజు రఘు రామ్ కి గుండెపోటు వస్తుంది.. అతను కోలుకోవాలి అంటే అతని బాధ తీరాలి అని అక్కడ డాక్టర్ చెప్పడం తో రిషి తన కొడుకే అనే విషయాన్ని సీత రఘురాం కి చెబుతుంది. దీంతో రఘు రామ్ అప్పటికప్పుడు లేచి కూర్చున్నాడు గాని సీత మీద అసహ్యం పెంచుకుంటాడు.

ఇలా జరుగుతూ ఉన్న క్రమంలో రిషి తన కొడుకే అనే విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి రిషి మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటాడు.. ఇది చూసి శైలు తట్టుకోలేక పోతుంది. జరిగిన కథ ప్రకారం శైలు తన భర్త లక్ష్మణ్ తో కలిసి తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళింది.. బాబుకి అక్కడ ఏదో ప్రమాదం జరిగినట్లుగా రఘురాం కి పీడ కల రావడంతో అతను కూడా ఆ ఇంట్లోకి దొంగలాగా దొరికాడు. నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించగా ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం..

English summary

Vadinamma Episode 705: Raghuram gets beaten up when he tries to save Rishi. The family gets upset after learning about the incident.