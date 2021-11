Vadinamma: డిశ్చార్జ్ అయిన రఘురాం.. శైలుకు కొత్త అనుమానం.. విషయం లీక్ చేసిన భాస్కర్!

రఘు రామ్- సీతల పెళ్లి రోజును కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి గ్రాండ్ గా జరుపుకున్న తర్వాత రఘురాంకు గుండె పోటు రావడంతో హాస్పిటల్ కి తరలిస్తారు. వెంటనే హాస్పిటల్ కి తీసుకు వెళ్ళడంతో రఘు రామ్ చికిత్సకు స్పందించడం లేదని చెబుతూ డాక్టర్ తన చేతుల్లో ఏమీ లేదని చెప్పడంతో దమయంతి, జనార్ధన్, పార్వతి ఇంటికి వచ్చి రఘురాం ఇక బతకడు అని చెబుతూ ఉన్న ఆస్తిని పంచాలని కోరతారు. సీత దెబ్బకు వాళ్లంతా వెళ్ళిపోతారు. అయితే రాజేశ్వరి మాటలకు బాధ పడ్డ సీత తన కొడుకు రిషి గురించి రఘురామ్ కి చెప్పాలని ఫిక్స్ అవుతుంది. అలా రఘురామ్ కి ఈ విషయం చెప్పడంతో ఆయన లేచి కూర్చున్నాడు. ఇక సీత తనకు ద్రోహం చేసిందని బాధ పడుతూ ఆమెను నానా మాటలు అంటాడు. విషయం తెలుసుకున్న సీత తల్లి సుశీల సీత ఇంటికి వచ్చి రచ్చ చేసినట్టు చూపించారు. ఇక అక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 690: Raghuram is discharged and reaches home in disappointment. Meanwhile, Parvati and Durga come up with a plan to find the truth.