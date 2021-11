Vadinamma: రఘురాం ఇంట విషాదం.. బాబుకు తీవ్రరక్తస్రావం.. జనార్ధన్ ఎంట్రీతో కీలక మలుపులు?

రఘు రామ్- సీతల పెళ్లి రోజు తర్వాత రఘురాంకు గుండెపోటు రావడంతో హాస్పిటల్ కి తరలిస్తారు. అయితే సీత రిషి గురించి నిజం చెప్పడంతో ఆయన కోలుకుంటాడు కానీ సీత మీద అసహ్యం పెంచుకుంటాడు, కోలుకుని ఇంటికి వచ్చిన రఘురాం ఎక్కువగా తన కొడుకు రిషితోనే సమయం గడుపుతూ ఉంటాడు. ఒకానొక రోజు రిషిని తీసుకుని షాప్ కు బయలుదేరి వెళ్ళడంతో శైలు పెద్ద రచ్చ చేస్తుంది. బాబు రాగానే వెంటనే లాక్కుని ఎత్తుకున్న శైలు ఇకమీదట ఎవ్వరికీ ఇవ్వనని, నా దగ్గరే ఉంటాడు అని అంటుంది.

అయితే బాబు విషయంలో బాగా భయపడిన శైలు అర్ధ రాత్రుళ్ళు కూడా లేచి ఏడుస్తూ ఉంటుంది. స్నానానికి వెళ్లి బయటకు వచ్చేలోపు బాబుతో రఘు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. దీంతో ఆమె వెళ్లి బాబుని లాక్కుని మరీ వచ్చేసింది. లోపలికి వెళ్ళాక కూడా నిష్టూరంగా మాట్లాడుతుంది. ఇక అలా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 695: The family is tensed as Rishi falls down the stairs. Later, Sita explains everything to the doctor and requests him to play along.