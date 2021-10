Vadinamma :25 లక్షల బ్యాగ్ లో చిత్తూ కాగితాలు.. శిల్ప అన్నతో కలిసి శైలు తండ్రి స్కెచ్.. రఘురామ్ కి భారీ షాక్!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. అలా ఈ సీరియల్ ఈ రోజుతో 670వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. ఇప్పటికే శిల్ప తన తల్లి దుర్మార్గాలు తెలుసుకుని మంచిగా మారుతూ పచ్చళ్ళు కూడా పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటుంది. కట్టాల్సిన ఆ డబ్బు కూడపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చూపారు. ఇక అలా మొత్తానికి పాతిక లక్షల రూపాయలు కుటుంబమంతా కలిసి కూడపెడతారు ఆ డబ్బు అమరేశ్వర్ కి ఇవ్వడానికి రఘురామ్ సిద్ధం కాగా ఇవాళ జాతర పనులలో బిజీగా ఉన్నానని రేపు జాతరకు వచ్చే సమయంలో మీరు తీసుకురావాలని అమరేశ్వర్ అంటాడు. ఇక ఆ రోజు రాత్రి ఇంట్లో దొంగ పడ్డాడు. దుర్గమ్మ దగ్గర పెట్టిన పాతిక లక్షల రూపాయలు కనపడక పోవటంతో ఆ డబ్బులు ఏమైపోయాయి అందరూ కంగారు పడుతూ దొంగను కొడతారు. అయితే చివరికి ఆ దొంగ నేను డబ్బు దొంగతనం చేయడం కోసం రాలేదని భోజనం తినడానికి వచ్చాడు అని అంటాడు. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకుందాం.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 670: Sita feeds a homeless man who breaks into her house. Later, she and Raghuram go to the temple to return the money to Amareshwar.