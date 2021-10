Vadinamma : అడ్డంగా దొరికేసిన కిషోర్.. 25 లక్షలు సేఫ్.. కిషోర్ మీద నాని మర్డర్ అటెంప్ట్!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. అలా ఈ సీరియల్ ఈ రోజుతో 673వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. శిల్ప తన తల్లి దుర్మార్గాలు తెలుసుకుని మారిపోయింది. కట్టాల్సిన 25 లక్షల డబ్బు జాతరకు వచ్చే సమయంలో మీరు తీసుకురావాలని అమరేశ్వర్ అంటాడు. జాతరకు వెళ్లిన తర్వాత తలా ఒకరు తలా ఒక దిక్కుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. డబ్బు ఉంచిన బ్యాగ్ నానీ దగ్గర ఉంచిన క్రమంలో నానీ దగ్గర శిల్ప అన్న దొంగతనం చేయిస్తాడు. ఈ విషయాన్ని రఘురాం అమరేశ్వర్ కు చెప్పలేక సతమత మవుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 673: Raghuram panics as he dreams about Janardhan humiliating his family. On the other hand, Kishore gets shocked after learning the truth about the exchanged bags.