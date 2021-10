Vadinamma : రోడ్డెక్కిన రఘురామ్ ఫ్యామిలీ.. చివరికి తప్పు ఒప్పుకున్న శిల్ప.. దెబ్బకు అందరూ ఎటాక్?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. అలా ఈ సీరియల్ ఈ రోజుతో 666 వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. ఇప్పటికే శిల్ప తన తల్లి దుర్మార్గాలు తెలుసుకుని సీతా అలాగే రఘురాం సలహాతో మంచిగా మారుతుంది. మరోపక్క భరత్ అలాగే సిరి ఇద్దరూ కూడా భరత్ డిగ్రీ పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డారు. మరోపక్క లక్ష్మణ్ కూడా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతాడు. ఇక అలా కుటుంబంలో అన్ని టెన్షన్లు క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటున్న తరుణంలో మరో టెన్షన్ వచ్చి పడింది. రఘురాంకి అవసరం అయిన సమయంలో పాతిక లక్షలు అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చి మరీ షాక్ ఇచ్చాడు. తనకు వేరే వ్యాపారం మొదలు పెట్టే అవకాశం రావడంతో ఆ డబ్బు వెంటనే కట్టాలని అంటారు. రఘురామ్ ఇప్పటికిప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అని అడుగుతూ ఉండగా ఇవన్నీ నాకు అనవసరం నా డబ్బు నాకు కావాలని తేల్చి చెప్పారు. అలా అక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించగానే తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనేది పరిశీలిద్దాం.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 666: The family members decide to tackle the financial crisis on Sita's advice. Later, they contribute their earnings to Sita and Raghuram.