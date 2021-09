Vadinamma Serial Sept 11 Episode: ఎరక్కపోయి ఇరుక్కున్న శిల్ప.. మళ్ళీ నానికి షాక్, దమయంతి ప్లాన్ ఇదా!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ 645వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. ఎలా అయినా భర్త కుటుంబంలో సమస్యలు ఏర్పడేలా చేసి తన భర్తను ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలని శిల్ప అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అందులో భాగంగా ముందుకు తల్లి సపోర్టుతో ప్లాస్టిక్ బియ్యం వ్యవహారంతో తలనొప్పి తీసుకురాగా ఆ విషయం మీద కుటుంబ సభ్యులు పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వరు. ఈ నేపథ్యంలోనే మరో ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తుంది దమయంతి. పార్వతి అండతో రఘురాం ఫ్యామిలీకి ఆ బిజినెస్ కి అండగా నిలబడిన వ్యక్తిని కొనేసి రఘురాం కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటుంది. ఇక తాజాగా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 645 : Shilpa lands in a tight spot when Sita overhears her. Elsewhere, Dhamayanthi comes up with an evil plan against Raghuram and Sita.