Vadinamma : శిల్ప దెబ్బకు అల్లకల్లోలం.. రోడ్డున పడ్డ భరత్, సిరి!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ 649వ ఎపిసోడ్. కి చేరింది. ఎంతో ఘనంగా నాని శిల్పల పెళ్లి చేసి వాళ్ళ శోభనాన్ని కూడా నాటకీయ పరిణామాల మధ్య తమ ఇంట్లోనే జరిపిస్తారు సీతా, రఘురామ్ లు. అయితే ఇప్పుడు ఎలా అయినా తన భర్త నానిని ఇక్కడ ఉంచకుండా తన ఇంటికి ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలి అని శిల్ప అనేక ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటుంది. ముందు నుంచి ఇదే ఐడియా మీద ఉన్న దమయంతి కూడా తన కూతురు ఎలా అయినా తన అల్లుడుని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుండు అని ఆమెకు అనేక సలహాలు ఇస్తూ ఉంటుంది. అందులో భాగంగానే తాజాగా ఇచ్చిన సలహా ఫలించింది. ఒక ఆర్డర్ డెలివరీ కోసం తీసుకొచ్చిన సామాన్లు అన్నింటిని శిల్పం నాశనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 649: Raghuram decides to take a loan to cover up the loss. Elsewhere, Laxman and his family are worried as Siri and Bharat go missing.