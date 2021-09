Vadinamma : భరత్ మీద కత్తి దాడి..రంగంలో జానకి కలగనలేదు రామ.. అసలు ఏమైందంటే?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ నేడు 650వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. అయితే ఈ కుటుంబంలో ఎలా అయినా గొడవలు పెట్టాలని చూస్తున్న శిల్ప తన తల్లి సహాయంతో ఒక పెను విధ్వంసానికి తెరలేపింది.. శిల్ప ప్లాన్ వర్కవుట్ కావడంతో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఎన్నో కోట్ల రూపాయల నష్ట పోయినప్పుడు కూడా మారు మాట్లాడకుండా అన్న చెప్పిన మాట విన్న తమ్ముళ్ళు ఈ విషయంలో మాత్రం పట్టు కోల్పోవడంతో కుటుంబం మధ్య చీలిక ఏర్పడింది. ఇక నిన్నటి కమింగ్ అప్ ప్రకారం భరత్, సిరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయినట్లు చూపించారు. ఇక ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో అనేక ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆ ట్విస్ట్ లకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 650: Bharat feels guilty for leaving his family during their hard times. Meanwhile, Raghuram and his family search for the latter in various places.