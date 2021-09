Vadinamma : కొడుకు సీక్రెట్ లీక్.. ఒట్టుతీసి గట్టు మీద పెట్టేసిన శిల్ప.. దమయంతి బేజారు!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సీరియల్ ప్రస్తుతం 636వ ఎపిసోడ్ లోకి ఎంటర్ అయింది.. గత కొద్ది రోజులుగా హాట్ టాపిక్ గా నిలుస్తుంన్న నాని- శిల్పల శోభనానికి ఎట్టకేలకు ముహూర్తం కుదిరింది. అన్ని సిద్ధమైన తర్వాత నువ్వు శోభనానికి సహకరించకూడదని శిల్ప దగ్గర ఆమె తల్లి దమయంతి మాట తీసుకుంటుంది. అయితే ఆ మాట ప్రకారమే దమయంతి కూతురు కోసం మరే ప్లాన్లు వేయకుండా లోపలికి పంపిస్తుంది. మరి ఈ రోజు దమయంతి మాట ప్రకారం శిల్ప శోభనం జరగకుండా అడ్డుకుంటుందా లేదా ? అనేది తేలనుంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Vadinamma Episode 636 : Dhamayanti gets frustrated as her attempts to spoil the ritual go for a toss. In the meantime, Parvati and Durga plan something evil to trouble Sita's family.