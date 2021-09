Vadinamma : దమయంతి కొత్త స్కెచ్.. ఒక్కరోజులో వెనక్కు రాకుంటే అంతా అయిపోయినట్టే!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ఎట్టకేలకు 653వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. ఇంట్లో శిల్ప పెట్టిన చిచ్చు ఇప్పటికీ చల్లారలేదు. ఇంట్లో నుంచి భరత్, సిరి ఇద్దరూ కూడా వెళ్లిపోయారని తెలియడంతో పార్వతమ్మ సీత ఇంటి మీదకు దండెత్తి వచ్చి నానా రాద్ధాంతం చేస్తుంది. సీత తో పాటు శైలు ని కూడా టార్గెట్ చేస్తూ అనేక మాటలు అంటుంది. కోట్ల రూపాయల ఆస్తి పోవడానికి నువ్వే కారణం అమ్మాయి, నా బిడ్డకు అల్లుడికి ఏమైనా జరిగితే నిన్ను వదిలేది లేదు అంటూ ఆమెను హెచ్చరించడంతో శైలు కూడా బాధపడుతుంది. దీంతో శైలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లి పోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. మరి ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Vadinamma Episode 653: Rama advises Bharat to rethink his decision of leaving the house. Elsewhere, Durga holds Shilpa responsible for all the problems in the house.