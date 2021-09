Vadinamma : దమయంతికి ఊహించని షాక్.. భరత్, సిరి దెబ్బకు తీవ్ర అవమానం!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ఎట్టకేలకు 656వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది.. ఎలా అయినా తన అల్లుడు నీ కూతుర్ని ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలని శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్న దమయంతి తన కూతురు సాయంతో రఘురామ్ కుటుంబంలో పెద్ద విధ్వంసానికి తెరలేపింది. రఘురామ్ వ్యాపారం చేయడం కోసం తీసుకువచ్చిన పాతిక లక్షల రూపాయలు సరుకు కూతురు చేత పాడు చేయించడంతో రఘురాం కుటుంబంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. భరత్, సిరి ఇద్దరూ కూడా బాధపడి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిస్థితులను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకున్న దమయంతి దుర్గ తో కలిసి పెద్ద స్కెచ్ వేసింది. ఇక తాజా ఎపిసోడ్లను ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకుందాం.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 656: Bharat and Siri return back to their house and apologise to the family. Meanwhile, Raghuram lashes out at Dhamayanthi as she loses the challenge.