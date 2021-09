Vadinamma : మొన్న శిల్ప ఇపుడు దమయంతి.. రెడ్ హ్యాండెడ్ గా సీతకి దొరికేసి.. ఏమైందంటే?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది.. ప్రస్తుతం ఈ సీరియల్ 659వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. టెలివిజన్ స్టార్ ప్రభాకర్, సుజిత లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ లో ప్రస్తుతం రఘురాం కుటుంబం అంతా కష్టాలపాలు అవుతుండటం చూపిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం భరత్, సిరి ఇద్దరూ కూడా ఇల్లు విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. దీన్ని అదునుగా తీసుకుని దమయంతి తన కూతుర్ని అల్లుడిని ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నించగా ప్లాన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అయితే ఇంటికి వచ్చాక భరత్ తన వదినమ్మ తో కలిసి బయటికి వెళ్తాడు. అదే సమయంలో ప్లాస్టిక్ బియ్యం తో మోసం చేసిన వ్యక్తి భరత్ కి తారసపడతాడు. అతనిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే దొరక లేదు కానీ అనూహ్యంగా సీతకు దొరుకుతాడు. సీతకు దొరికాక ఈ విషయం అంతా చేయించింది దమయంతి అనే విషయం ఒప్పుకుంటాడు. భరత్ దృష్టి కి వెళితే పెద్ద రాద్ధాంతం అవుతుందని భావించి సీత భరత్ ని అక్కడి నుంచి తీసుకువెళుతుంది. దీంతో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 659: Raghuram is disturbed after learning the truth about the scam behind their losses. On the other hand, Sita suspects Shilpa as she overhears her conversation with Dhamayanthi.