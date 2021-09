Vadinamma : దమయంతికి సీత మాస్ వార్నింగ్.. దెబ్బకు వణికిపోయి సరెండర్!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది.. ప్రస్తుతం ఈ సీరియల్ 659వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. టెలివిజన్ స్టార్ ప్రభాకర్, సుజిత లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ లో ప్రస్తుతం రఘురాం కుటుంబం అంతా కష్టాలపాలు అవుతుండటం చూపిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం భరత్, సిరి ఇద్దరూ కూడా ఇల్లు విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. దీన్ని అదునుగా తీసుకుని దమయంతి తన కూతుర్ని అల్లుడిని ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నించగా ప్లాన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అయితే భరత్ కంట ప్లాస్టిక్ బియ్యం అమ్మేవాడు పడడంతో పాటు రఘురాంకు శ్యాంసుందర్ విషయం తెలియడంతో శిల్ప కంగారు పడుతుంది.

అదే సమయంలో తన తల్లికి ఫోన్ చేసి విషయం చెబితే దొరికిపోతే నిన్న మహా అయితే ఇంటికి పంపిస్తారు నువ్వు ఇంటికి వచ్చేస్తే నీకు మరో పెళ్లి చేస్తాను అని తల్లి చెబుతుంది. ఈ మాటలకు ఒక రకంగా ఆమె నిరాశకు గురవుతుంది. ఈ విషయాలన్నీ తెలిస్తే తనను నాని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాడో అనే బెంగతో ఆమెకు కడుపు జ్వరం వస్తుంది. డాక్టర్ ను ఇంటికి పిలిపించగా ఆమె దేనినో చూసి దడుచుకుందని అంతే తప్ప పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అని చెబుతుంది. తన కూతురికి జ్వరం వచ్చింది అనే సంగతి తెలుసుకొని దమయంతి హుటాహుటిన రఘురాం ఇంటికి చేరుతుంది. అయితే ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 660: Sita confronts Dhamayanthi and warns her to stay away from the family. However, Dhamayanthi apologizes to Sita's family for hurting them.