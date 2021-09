Vadinamma : ప్లాస్టిక్ బియ్యం కలకలం.. చేతులెత్తి దణ్ణం పెట్టిన రఘురామ్.. సీతకు దొరికేసిన శిల్ప?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ 642వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. అనేక నాటకీయ పరిణామాల మధ్య పెళ్లి చేసుకున్న నాని శిల్పల శోభనం కూడా నాని ఇంట్లోనే పూర్తవుతుంది. అయితే నానిని ఇల్లరికం తీసుకువస్తానని తల్లికి మాట ఇచ్చిన శిల్పా ఆ విధంగా కుటుంబంలో గొడవలు పెట్టేందుకు కుటుంబం విడిపోయేందుకు తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇక కూతురి సాయానికి దమయంతి కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ తన మనిషి ఒక ప్లాస్టిక్ బియ్యం లోడు రఘురామ్ వాళ్ళ షాప్ లో దింపేలా చేస్తుంది. తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ ఉండద్దు అని చెప్పి అతనికి డబ్బు ఇప్పించి ఊరు దాటిస్తుంది. ఇంతలో రఘురామ్ షాప్ వద్ద పెద్ద గొడవ జరుగుతుండడంతో లక్ష్మణ్ తన అన్నకి ఫోన్ చేసి చెబుతాడు. రఘురాం, భరత్ ను సైతం తీసుకుని షాపు వద్దకు వెళతాడు. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Vadinamma Episode 642: Raghuram lashes out at Bharat for his irresponsible behaviour. On the other hand, Shilpa feels elated as her plan works out.