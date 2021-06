షోలో నిజంగానే ఏడ్చేసిన జబర్ధస్త్ వర్ష: లవర్ గురించి రోజా ఆ మాట అడగ్గానే.. తట్టుకోలేనంటూ అక్కడే!

చాలా కాలంగా తెలుగు బుల్లితెరపై తిరుగులేని షోగా వెలుగొందుతోంది ప్రముఖ చానెల్‌లో ప్రసారం అవుతోన్న జబర్ధస్త్. సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో ఇది ఎన్నో అరుదైన రికార్డులను క్రియేట్ చేయడంతో పాటు కొన్ని వందల మందిని ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసింది. అలా వచ్చి ఫేమస్ అయిన వారిలో లోకల్ బ్యూటీ వర్ష ఒకరు. గెస్టుగా వచ్చిన పర్మినెంట్ ఆర్టిస్టుగా స్థిరపడిపోయిన ఆమె.. తనదైన శైలి టైమింగ్‌తో అలరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అప్పుడప్పుడూ మజాను కూడా పంచుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా షోలో నిజంగానే ఏడ్చేసింది. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

Telugu Actress, Model Jabardasth Fame Varsha Fell in Love with Comedian Immanuel. Now She Crying in the Show for her Boyfriend. This Video Gone Viral in Internet.