బిగ్‌బాస్ తెలుగు హౌస్‌లో కెప్టెన్సీ పోటీదారుల టాస్క్ కోసం డిజైన్ చేసిన బీబీ హోటల్ టాస్క్ సరదాగా సాగిపోతున్నది. వీజే సన్నీ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఆకట్టుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అలాగే అనీ మాస్టర్‌ను ఆటపట్టిస్తూ ఇంటి సభ్యులకే కాకుండా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తున్నాడు. నవంబర్ 11వ తేదీన ప్రసారం కాబోయే ఎపిసోడ్‌లో మానస్, ప్రియాంక కోసం ఏర్పాటు చేసిన హానీమూన్ ఏర్పాట్లకు వీజే సన్నీ తూట్లు పొడిచాడు. తాజా ప్రోమోలో సన్నీ చేసిన హంగామా ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం.

English summary

As part of Captaincy contenders task, BB Hotel task in going in Bigg Boss house. As part of the game, VJ Sunny interupts Maanas, Priyanka Singh's first night in Bigg Boss Telugu 5.