నటుడు బ్రహ్మాజీకి బంపర్ ఆఫర్.. లాటరీలో కోట్ల కొద్దీ డబ్బు.. కలెక్ట్ చేసుకోమని ట్వీట్!

ఎక్కడో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పుట్టిన బ్రహ్మాజీ నటన మీద ఆసక్తితో చెన్నై వెళ్లి అక్కడ సినిమా రంగంలో అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. అలా 86లో వచ్చిన మన్నెంలో మొనగాడు అనే సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన చివరిగా రిలీజ్ అయిన ఏక్ మినీ కధ వరకు రకరకాల పాత్రలు పోషిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే బ్రహ్మాజీ కొన్ని వందల కోట్ల లాటరీ తగిలింది. దీనికి సంబంధించి ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tollywood famous actor brahmaji is very active in social media handles. Recently he tweeted a screenshot of fake lottery message received today, then he tag Hyderabad city police along with cyberabad police to take action on that number