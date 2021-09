Drugs case విచారణకు డ్రైవర్ తో రవితేజ..తెలియదనడంతో అలా.. తలనొప్పితో రహస్య ప్రాంతాల నుంచి!

టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసు రోజు రోజుకు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురు సినీ తారలను ఎక్సైజ్ అధికారులతో పాటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు కూడా విచారించారు. ఇక ఈ రోజు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు ముందు సినీ హీరో రవితేజ ఆయన డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తులు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ మొత్తం కేసు బయట పడటానికి కారణం రవితేజ డ్రైవర్ శ్రీనివాస్ కావడంతో ఈ రోజు జరుగుతున్న విచారణ మీద మీడియా అయితే చాలా ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actor Ravi Teja on Thursday appeared before the Enforcement Directorate (ED) along with driver as part of the ongoing money laundering probe in connection with a high-end drugs racket busted in 2017.