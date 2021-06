బాహుబలి రికార్డును బ్రేక్ చేసిన ఆదిపురుష్... రిలీజ్ అవ్వకముందే మూడింతలు ఎక్కువగా..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన బహుబలి నేషనల్ మార్కెట్ పై ఒక అవగాహన తీసుకోచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా హిట్టవ్వడంతో మరిన్ని పెద్ద సినిమాలకు ఒక రూట్ అయితే దొరికింది. ఇక ఆ స్థాయిలో రికార్డును బ్రేక్ చేసే సినిమా మరొకటి ఇంతవరకు రాలేదు. రానున్న రోజుల్లో RRR తో పాటు ఇతర సినిమాలు కూడా బాహుబలి రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తాయని ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. ఇక ఒక విషయంలో ఆదిపురుష్ రిలీజ్ కాకముందే బాహుబలి రికార్డును బ్రేక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A total of 2500 VFX shots were required for Bahubali and now the entire Adipurush shooting is almost done with graphics so it seems that three times more 8000 VFX shots are required.