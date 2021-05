ఆ హీరోతో నాలుగు రోజుల్లో ప్రేమలో పడ్డా.. అలా ఎందుకు పిలవాలి?.. సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన అనసూయ!

యాంకర్ అనసూయ అంటే తెలియని తెలుగు వారు ఉండరు. జబర్దస్త్ షో ద్వారా యాంకర్ గా పరిచయమైన ఈ భామ సినిమాల్లో కూడా రాణిస్తోంది. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రకమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ లేదా ఫోటో షూట్ లు అప్లోడ్ చేస్తూ ఈ భామ వార్తల్లో ఉంటూనే ఉంటుంది. తాజాగా ఈ భామ అసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Popular TV host-cum-actress Anasuya Bharadwaj is essaying a crucial role in Allu Arjun’s upcoming actioner ‘Pushpa’. she also she joined the sets in Hyderabad and shot for a few days amid safety restrictions. in her recent interview she made some intresting comments about allu arjun.