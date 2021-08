పుష్ప సినిమా నుంచి అనసూయ లుక్స్ లీక్.. వామ్మో ఇలా ఉందేంటి, ఆడేసుకుంటున్న నెటిజన్లు!

టెలివిజన్ యాంకర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించిన అనసూయ నటిగా మారతానని అనుకున్నారో లేదో తెలియదు కానీ, ఇప్పుడు ఆమె నటిగా బిజీ అవుతోంది. ఆమెను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది ఏకంగా సినిమాలు ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే, మరికొంత మంది దర్శకులు తమ సినిమాల్లో ఆమెకు మంచి పాత్రలు ఇస్తున్నారు. అయితే ఆమె ఇప్పుడు పుష్ప సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటిస్తూ ఉండగా ఆ సినిమా నుంచి ఆమె లుక్ లీక్ అయింది. ఈ లీక్డ్ పిక్ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్ జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Anasuya is now playing a key role in the movie Pushpa. her look has been leaked from the movie. There is a large scale troll going on in the case of this leaked pick.