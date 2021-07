ఇండస్ట్రీకి మరో టెన్షన్.. పొద్దుపోయాక టికెట్ల కొత్త జీవో జారీ.. అంతా గందరగోళం!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో టాలీవుడ్ లో కొత్త టెన్షన్ మొదలైంది. నిజానికి కొద్ది రోజుల క్రితం విడుదలైన వకీల్ సాబ్ సినిమా సమయంలో టికెట్ రేట్లను భారీగా తగ్గిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా ఈ అంశానికి సంబంధించి మరో జీవో జారీ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Andhra Pradesh in a major relief to the industry has decided to do away with the controversial G.O. restricting film ticket prices to the rates of 2011. it released a new GO.