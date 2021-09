ఏపీలో సినిమా టికెట్ల రేట్లపై వైఎస్ జగన్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..అలాంటి మోసాలకు చెక్?

ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ టికెట్ ధరల వ్యవహారం టాలీవుడ్ కి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన వకీల్ సాబ్ సినిమా రిలీజ్ సమయంలో మొదలైన ఈ ధరల వ్యవహారం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. చిరంజీవి బృందం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ని కలిస్తే ఈ అంశం మీద ఒక క్లారిటీ రావచ్చని అందరూ భావిస్తూ ఉండగా అనుకోకుండా ఈ సమావేశం వాయిదా పడింది. అయితే ఈ విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Andhra Pradesh Government has released a G.O. setting up an online booking portal for cinema tickets for all single screen theaters and Multiplexes in the state