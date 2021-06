నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో అఖండ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే ఈపాటికి సినిమా రిలీజ్ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతుండేవి. కానీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే బాలకృష్ణ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. అయితే నిన్న బాలయ్య పుట్టిన రోజు సంధర్భంగా మరో కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు ఆయన. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Balakrishna all set to make his directorial debut with adithya 369 sequel. on the occasion of his birthday he revealed in an exclusive interview.