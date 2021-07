Google CEOకి బన్నీ వాసు లేఖ.. ఆ సైకో తప్పా ? మీ తప్పా? ఆలోచించండి!

గత కొద్దిరోజులుగా బన్నీ వాసు వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయన తనను లైంగికంగా వాడుకుని అబార్షన్ కూడా చేయించాడని సునీత అనే ఒక వర్ధమాన నటి ఆరోపిస్తోంది. అయితే ఆమె గతంలో కూడా కత్తి మహేష్ మీద కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసి ఉండడంతో పాటు ఆమె మానసిక స్థితి బాలేదని పోలీసులు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఈ అంశం మీద తాజాగా ఆయన ఏకంగా గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ కి లేఖ రాశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Few days ago, the Jr Artist Sunitha Boya made a sensational allegation against the producer Bunny Vasu who is popular for his production venture Geetha Govindam in which Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna played the lead roles. Sunitha Boya alleged that Bunny Vasu had exploited her by promising her offers in the movies. now bunny vas wrote a long letter to Google CEO.