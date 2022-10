మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తొలిసారి కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం గాడ్‌ఫాదర్. మలయాళంలో విజయవంతమైన లూసిఫర్ చిత్రానికి రీమేక్‌గా ఈ చిత్రం రూపొందింది. పాన్ ఇండియా చిత్రంగా రూపొందింది. నయనతార, సత్యదేవ్, గెటప్ శ్రీను, బ్రహ్మజీ తదితరులు నటించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 5వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్నది. ఈ సినిమా హిందీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ జరిగిన సందర్భంగా ముంబైలో మీడియా క్వశ్చన్, ఆన్సర్ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి, సల్మాన్ ఖాన్ మాట్లాడారు. మీడియా వారిద్దరి ఇచ్చిన సమాధానాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Superstar Salman Khan and Mega Star Chiranjeevi coming together with GodFather movie. This movie trailer unveils at Mumbai. In this occassion, Chiranjeevi Clarity on GodFather sequel as Prithviraj Sukumarn's Lucifer sequel on Cards