Kapil Devతో చిరంజీవి దంపతుల భేటీ.. ఇంత సడన్ గా అందుకేనా?

గత కొద్ది రోజులుగా మెగా స్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆయన తన దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తన అభిమానులతో పంచుకుంటూ వారిని ఆనందింపచేస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం పీవీ సింధును ఒక ప్రైవేటు పార్టీలో సత్కరించిన ఆయన ఇప్పుడు ఏకంగా క్రికెట్ దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ తో కలిసి ఉన్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి ఈ ఫోటోలను స్వయంగా చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

Wonderful meeting my old friend @therealkapildev after a long time. The exquisite #FalaknumaPalace setting made it even more special. Travelled back in time at multiple levels & Fondly recalled old memories.He is very much the #HaryanaHurricane who won us our #FirstWorldCup pic.twitter.com/Y4Ezfhp65j

English summary

Chiranjeevi met with Kapil Dev and He shared the snaps from his casual meet with Kapil Dev and wrote “ Wonderful meeting my old friend therealkapildev after a long time. He is very much the #HaryanaHurricane who won us our FirstWorldCup.”