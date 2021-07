ఏపీలో థియేటర్లు ఓపెన్ అవుతాయా ? రేపటి సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తెలుగు సినిమా ప్రియులందరూ సందిగ్ధతలో మునిగి పోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఎందుకంటే రేపు దాదాపు నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుండగా థియేటర్ల ఓపెనింగ్ మాత్రం ఎల్లుండి నుంచి అంటూ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.



English summary

Recently, Andhra Pradesh government announced that theatres in the state will be reopened from July 31, 2021, with 50 per cent occupancy. but 5 movies are yet to release tomorrow.