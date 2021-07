థియేటర్లు ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు..సినీ నిర్మాతలను ప్రశ్నించిన సర్కార్.. ఆ విషయంలో చేతులెత్తీసిన పరిశ్రమ

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్‌ను సంపూర్ణంగా ఎత్తివేస్తూ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకోవడం తెలిసిందే. తెలంగాణలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తివేయడంపై ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది. గత క్యాబినెట్‌లో బార్లు, రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లను తెరిచేందుకు అనుమతి ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకొన్నారు. అయితే తెలంగాణ ప్రాంతంలో థియేటర్లు రీ ఓపెన్ చేస్తారనే నేపథ్యంలో సినీ ప్రముఖులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారి మధ్య వచ్చిన చర్చకు వచ్చిన అంశాలు ఏమిటంటే..

English summary

Tollywood's ace producers Dil Raju, Suresh Babu and other Film Chamber members met Telangana CS Somesh Kumar over Theatres open after second wave of the Corona. Producers has given representation to government and requested to implement paid parking in Theatres.