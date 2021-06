HBD Gunasekhar: గోన గన్నారెడ్డిపై గుణశేఖర్ క్లారిటీ.. ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోతున్నాం అంటూ..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న గుణశేఖర్ ఒకప్పుడు ట్రెండ్ సెట్టర్ సినిమాలను బాగానే తెరకెక్కించారు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆయన నేటితరం దర్శకులకు తగ్గట్లుగా ఫామ్ లో కొనసాగలేకపోతున్నారు. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఆయన నుంచి మరిన్ని పవర్ఫుల్ సినిమాలు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జన్మదినం జరుపుకొంటున్న దర్శకుడు గుణశేఖర్ తాజాగా గోనగన్నారెడ్డి పై కూడా మొత్తానికి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Gunasekhar revealed that he & Allu Arjun were under immense pressure from fans and trade circles to come up with a film on GonaGannareddy and that a few producers were even ready to shell out any amount to make the film. Me & Bunny discussed and decided against making the film,