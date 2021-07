నన్ను ఫస్ట్ కౌగిలించుకున్న అమ్మాయి అనుష్క శెట్టి.. అప్పుడే కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి: ప్రశాంత్ వర్మ

టాలీవుడ్ లో విభిన్నమైన కంటెంట్ తో సినిమాలు చేయగలిగే అతికొద్ది మంది యువ దర్శకులతో ప్రశాంత్ వర్మ ఒకరు. ఎలాంటి సినిమా చేయాలని అనుకున్నా కూడా తెలుగులో ఇప్పటివరకు రాలేని జానర్స్ ను టచ్ చేయాలని అనుకుంటాడు. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ కమర్షియల్ గా పెద్ద హిట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఇక ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనుష్క మొదటి కౌగిలింత గురించి చెప్పాడు.

English summary

Prashant Varma is one of the few young directors in Tollywood who can make films with different content. Currently Prashant is waiting for big hits as a commercial. In a recent interview, Anushka spoke about her first hug.