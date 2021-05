Ek Mini Katha మూవీకి డాక్టర్ సమరం కాలమ్ స్పూర్తి.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన రచయిత!

ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న సినిమాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా అనే విషయం పక్కన పెడితే వైవిధ్యంగా ఉన్న సినిమాలకు ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణ దక్కుతోంది. అలా ఒక వైవిధ్యమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్దమవుతోంది ఏక్ మినీ కధ. దర్శకుడు శోభన్ కుమారుడు సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా గురించి ఒక ఆసక్తికర అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది.. ఈ సినిమాకు మూలం ఎక్కడ అనే విషయాన్ని తాజాగా సినిమా రచయిత మేర్లపాక గాంధీ వెల్లడించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Ek Mini Katha starring Santosh Sobhan and Kavya Thapar is all set to stream on OTT platform Amazon Prime Video. Ahead of the release, writer Merlapaka Gandhi has revealed an interesting fact about this film.