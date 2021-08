నేను ఇంకా చావలేదు.. అలా చెప్పినందుకు సంతోషంగా ఉంది.. ఆరోగ్యంపై క్లారిటి ఇచ్చిన షకీలా

బి గ్రేడ్ యాక్టర్ షకీలా అంటే ఒకప్పుడు అడల్ట్ సినిమాల ప్రపంచంలో స్టార్ హీరోయిన్. అలాంటి సినిమాలతో ఎంతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని చూసిన ఆమె అనంతరం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చిందో అందరికి తెలిసిందే. ఇక చాలా రోజుల అనంతరం ఆమెకు సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఆమెను వెంటాడుతున్నట్లు ఆ మధ్య ఒక వివరణ ఇచ్చింది. అయితే ఆమె చెప్పిన దానికంటే రూమర్స్ డోస్ మరింత ఎక్కువవ్వడంతో వివరణ ఇవ్వక తప్పలేదు.

English summary

Shakila is an actress who once broke box office records with B grade movies. Needless to say, the level of craze she received in Malayalam was special. She produced a film long after she had slowly lost financially for a number of reasons. However the movie was postponed due to lockdown. Unable to escape the losses she is releasing the film in the digital world.