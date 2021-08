MAA elections: కలకలం రేపుతున్న హేమ వాయిస్ మెసేజ్.. మనిషిని పంపిస్తా, అదొక్కటి చేయండి చాలంటూ!

అసలు ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియని టాలీవుడ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు రోజురోజుకు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త దీనికి సంబంధించి టాలీవుడ్ వర్గాల నుంచి బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా టాలీవుడ్ నటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న హేమ ఒక వాయిస్ మెసేజ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్లకు పంపినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ అంశం టాలీవుడ్ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

It has come to light that actress Hema has sent a voice message to members of the Movie Artist Association. The topic is currently causing a stir in Tollywood circles.