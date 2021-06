777 Charlie teaser: కుక్కతో పాన్ ఇండియా మూవీ.. ఎమోషనల్ టీజర్ రిలీజ్ చేసిన నాని!

కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఆల్ రౌండర్ గా గుర్తింపు అందుకున్న రక్షిత్ శెట్టి మరోసారి విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. 'అతడే శ్రీమన్నారాయణ' సినిమాతో పాన్ ఇండియా లోవెల్లో బజ్ క్రియేట్ చేసి ప్రేక్ష‌కుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ర‌క్షిత్ శెట్టి ఈసారి '777 చార్లి' మూవీతో రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమా కూడా క‌న్న‌డ‌, తెలుగు, హిందీ, త‌మిళ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లోనే విడుదలకు రెడీ అవుతోంది.

ఒక కుక్క టైటిల్ పాత్ర‌లో నటించగా ర‌క్షిత్ శెట్టి ఇందులో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారిగా నటిస్తుండడం విశేషం. ఇక జి.ఎస్‌.గుప్తా ఈ విభిన్నమైన సినిమాను నిర్మిస్తుండగా కిర‌ణ్ రాజ్‌.కె డైరెక్ట్ చేశాడు. నేడు ర‌క్షిత్ శెట్టి పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మొదటి తెలుగు టీజ‌ర్‌ను విడుదల చేశారు. నేచుర‌ల్ స్టార్ నాని ఈ టీజర్ ను వాల్‌పోస్ట‌ర్ యూ ట్యూబ్ ఛాన‌ల్‌లో విడుద‌ల చేసి చిత్ర యూనిట్ సబ్యులకు అభినంద‌న‌లు తెలిపారు.

ఒక అందమైన ఎమోషనల్ కథగా సినిమాను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. 'ఏంటో ఏమో ఎవ‌రెవ‌రో నిండిన దారుల్లో...' అంటూ సాగే ఒక పాట ద్వారా మొదలైన టీజర్ లో అనుకోని ప‌రిస్థితుల కార‌ణంగా చార్లి అనే కుక్క తన యజమాని ఇంటి నుంచి పారిపోతుంది. అనంతరం ఆ మూగ జీవి ఎలాంటి ప‌రిస్థితుల‌ను ఎదుర్కొంటుంది. కథానాయకుడు ధ‌ర్మ‌(ర‌క్షిత్ శెట్టి)ని ఎలా క‌లుసుకుంటుంది? అలాగే వారిద్ద‌రూ క‌లుసుకున్న త‌ర్వాత కథ ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుంది అనేది అసలు పాయింట్. చూస్తుంటే సినిమా సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించేలా ఉన్నట్లు అర్ధమవుతోంది. ఇక సినిమాలో ర‌క్షిత్ శెట్టి, సంగీత శ్రింగేరి, రాజ్ బి.షెట్టి, డానిష్ సెయిట్‌, బాబీ సింహ త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

English summary

With ‘Athade Srimannarayana’ Kannada hero Rakshit Shetty earned a name for himself across India. Now Rakshit Shetty is arriving with a different film titled ‘777 Charlie’ and Sunday (June 6th) being his birthday, the teaser of the film was unveiled. Natural Star Nani launched the teaser.