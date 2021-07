Ippudu Kaaka Inkeppudu Trailer : రిలేషన్ విత్ బెనిఫిట్స్ అంటూ పిచ్చెక్కిస్తున్న రొమాన్స్ సీన్స్

ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న సినిమానా ? పెద్ద సినిమానా ? అనే దాని కంటే కంటెంట్ ఉందా ? లేదా ? అనేదాని మీదనే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతున్నారు. అందుకే చిన్న సినిమాలు అయినా సరే కంటెంట్ బాగుంటే మంచి ఆదరణ దక్కుతోంది. అలా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధం అవుతోంది ఇప్పుడు కాక ఇంకెప్పుడు సినిమా. ఆ ట్రైలర్ ఈరోజు రిలీజ్ చేశారు. ఆసక్తికరంగా సాగిన ఈ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే?

English summary

The trailer of Ippudu Kaaka Inkeppudu, upcoming Telugu release was released earlier this morning. Made by mostly newcomers, it looks like the team wanted to present a coming-of-age love story that appeals to the youth.