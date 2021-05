NTR Birth anniversary: మా గుండెలను తాకి పోండి తాతా అంటూ తారక్ ఎమోషనల్.. మెగాస్టార్ భారతరత్న డిమాండ్

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ స్థాయిని ప్రపంచం ముందు ఉంచిన నెంబర్ వన్ హీరోలలో నందమూరి తారకరామారావు ఒకరు. కేవలం ఒక నటుడిగానే కాకుండా మంచి మానవత్వ విలువలున్న ఒక గొప్ప నాయకులు కూడా. ఇక నేడు ఆయన 98వ జన్మదిన సందర్భంగా తెలుగు లోకమంతా ఆయనను స్మరించుకుంటున్నారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ గా స్పందించగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి భారత రత్న ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Nandamuri Tarakaramaravu is one of the number one heroes who have put the Telugu film industry at the forefront of the world. Not just an actor but also a great leader with good human values. Today, on the occasion of his 98th birth anniversary, the entire Telugu world is remembering him. Junior NTR reacted emotionally and demanded that megastar Chiranjeevi give him the Bharat Ratna.