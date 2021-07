కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను అందుకుని తన సత్తాను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్. అప్పటి నుంచి ఒకే రకమైన పంథాను ఫాలో అవుతూ తన ప్రయాణాన్ని సాఫీగా సాగిస్తున్నాడు. ఈ మధ్య కాలంలో తన స్టైల్‌ను మార్చుకున్న అతడు.. ప్రయోగాత్మక, భారీ చిత్రాల్లోనే నటిస్తున్నాడు. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు సౌతిండియన్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ శంకర్‌తో సినిమాను చేయబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి పుట్టినరోజు కానుకగా సర్‌ప్రైజింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఇంతకీ ఏంటా అప్‌డేట్? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Mega Power Star Ram Charan Now Doing RRR Under Rajamouli Direction. After This he will do a film with S. Shankar. Kiara Advani On Board for This Movie.