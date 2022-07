Ponniyin Selvan teaser reveiw రక్తం, పోరాటంతో విక్రమ్ విశ్వరూపం.. మహేష్ బాబు ఎమోషనల్ ట్వీట్

దేశం గర్వించదగిన దర్శకుడు మణిరత్నం డైరెక్షన్‌లో రూపొందుతున్న పొన్నియన్ సెల్వన్ సినిమా గురించి దక్షిణాది ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కోవిడ్ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ వాయిదా పడటంతో అనుకొన్న సమయానికి ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాలేకపోయారు. అయితే కరోనావైరస్ పరిస్థితులు చక్కదిద్దుకోవడంతో సినిమాను పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేసే పనిలో పడ్డారు. శుక్రవారం అంటే జూలై 8వ తేదీన పొన్నియన్ సెల్వన్ తెలుగు టీజర్‌ను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే..

From one of my favourite directors... #ManiRatnam sir! Thrilled to launch the Telugu teaser of #PonniyinSelvan1 . Really looking forward to the film! https://t.co/Vepx93uY1z

Sensational director Mani Ratnam's Ponniyin Selvan teaser out on July 8th. Super Star Mahesh Babu unveils the teaser. Mahesh Tweeted that, From one of my favourite directors... ManiRatnam sir! Thrilled to launch the Telugu teaser of #PonniyinSelvan1. Really looking forward to the film!