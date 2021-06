ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకునే న్యూస్.. మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ అప్పుడే, సినిమా డైరెక్టర్ వివరాలు వెల్లడించిన బాలయ్య!

నందమూరి అభిమానులు అందరూ బాగా ఎదురు చూస్తున్న అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడిగా నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ ఎంట్రీ గురించి. లెజెండ్ సినిమా సమయంలో షూటింగ్లో కనపడి అందరి కళ్ళల్లో పడిన ఆయన ఆ తర్వాత ఎందుకు సినిమాల మీద ఆసక్తి కనబరచలేదు. ఇక ఆయన సినిమాలు చేయడు ఏమో అని ఆందోళనలో ఉన్న ఫ్యాన్స్ కి బాలయ్య ఒక పండగలాంటి వార్త తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా వినిపించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



Nandamuri Balakrishna during the media interaction, revealed that the full script of the film adithya 369 sequel is ready and he would soon start the project. he also reveals that Mokshagna will play a role in adithya 369 sequel.