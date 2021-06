మొదటికొచ్చిన ఇండియన్ 2 గొడవ: రామ్ చరణ్ సినిమాపై మరోసారి ఫ్రస్టేషన్..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో RRR అనంతరం నెవర్ బిఫోర్ అనేలా సినిమాలు రానున్నట్లు చాలా క్లారిటీగా అర్ధమవుతోంది. ఒక సినిమా తరువాత మరొక సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిని కూడా పెంచబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్, శంకర్ సినిమాపై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అయితే ఆ సినిమాపై మరోసారి ఫ్రస్టేషన్ ను కలిగించే న్యూస్ వైరల్ గా మారింది.

Director Shankar wanted to finish the film with discussions. But lyca did not like the conditioning of the budget and the reduction of remuneration. Go to court and tell yourself to get down. Went to court again as no solution was found despite negotiations. The court, which recently heard the arguments of the two, adjourned the case for another two weeks.