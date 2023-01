Oscars 2023 nominations ఉత్కంఠకు తెర.. రేసులో RRR.. వేడుకను ఎక్కడ? ఎప్పుడు చూడొచ్చంటే!

ప్రపంచ సినిమా అభిమానులు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న 95వ ఆస్కార్ అవార్డుల నామినేషన్స్ ప్రకటన కార్యక్రమం కొద్ది గంటల్లో ప్రారంభం కాబోతున్నది. భారత్ నుంచి నాలుగు సినిమాలు నామినేట్ కావడంతో ఏ సినిమా ఈ రేసులో అర్హత సాధిస్తుందనే విషయంపై అత్యంత ఆసక్తి నెలకొన్నది. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం జనవరి 24వ తేదీన ఆస్కార్ అవార్డుల నామినేషన్ ప్రకటన వెలువడుతుంది. ఈ ఆస్కార్ నామినేషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

The 95th Academy Awards 2023 nominations to be announced on January 24th. As per an official statement, the event will be aired on Tuesday at 5:30 am PST/8:30 am EST. As per Indian Standard Time (IST), it will air at 7 pm.