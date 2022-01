ఒకేసారి 15 భాషల్లో ప్రభాస్ సినిమా.. న్యూ రికార్డు క్రియేట్ అయినట్లే.. ఎన్ని స్క్రీన్స్ అంటే..

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా

పాన్ ఇండియా రేంజ్ లోనే విడుదలవుతాయని ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే రానున్న రోజుల్లో మాత్రం రెబల్ స్టార్ సినిమాలు ఖండాలు దాటి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లోకి కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.. ఇప్పటి వరకు ఏ స్టార్ హీరోకు దక్కని సినిమాలు ప్రభాస్ చేజిక్కించుకున్నాడు. అతని రెమ్యునరేషన్ స్థాయి కూడా అందరి కంటే ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. ఇక మార్కెట్ కు తగ్గట్టుగా వివిధ భాషల్లో ప్రభాస్ సినిమాలను విడుదల చేయాలని అనుకుంటున్నారు. రాబోయే ఒక సినిమా అయితే ఏకంగా 15 భాషల్లో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

Prabhas adipurush movie going to be pan world release, Star Producer Dil Raju Registered Vrindavana Title For Prabhas 25th Film. Movie is Based on Periodical Drama & Dil Raju is Planning on a Huge PAN-INDIA Scale, Movie Will Start on 2023 End & More Details Will be Announced Shortly,