సీరియస్ గా సిగరెట్ తాగుతూ యంగ్ హీరో.. '18 పేజెస్'లో ఒకటి కాల్చేశాడు!

గత కొంతకాలంగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న యంగ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ ఇప్పుడు సుకుమార్ శిష్యుడు పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ తో కలిసి ఒక ఆసక్తికర సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా పేరు 18 పేజెస్. టైటిల్ తోనే ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఈ సినిమాకు సుకుమార్ స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ ఉండడం సినిమా మీద మరింత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు..

ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ త్వరలో ఇస్తామని కొద్ది రోజుల కింద ప్రకటించిన యూనిట్ ఈ రోజు నిఖిల్ ప్రీ లుక్ రిలీజ్ చేసింది. ఇక నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జూన్ 1వ తేదీన ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించారు. రొమాంటిక్ లవ్ ఎంటర్టైనర్ తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రీ లుక్ లో నోట్లో సిగరెట్ పెట్టుకుని, చేతిలో ఉన్న పేపర్ ని కాల్చుతూ సీరియస్, ఇంటెన్స్ లుక్ లో కనిపించాడు నిఖిల్.

అలాగే చేతిలో పేపర్ పట్టుకుని కనిపించగా దానిని సిగరెట్ తో కాలుస్తూ కనిపించాడు. ఇక ఈ సినిమాని గీతా ఆర్ట్స్ 2 బ్యానర్ లో బన్నీ వాసు నిర్మిస్తుండగా, అల్లు అరవింద్ సమర్పకుడిగా ఉన్నారు. ఇక మలయాళ కుట్టి అనుపమ పరమేశ్వరన్ నిఖిల్ కి జంటగా నటిస్తున్న ఈ 18 పేజెస్ సినిమాకి గోపి సుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అర్జున్ సురవరం మూవీతో హిట్ ట్రాక్ ఎక్కిన నిఖిల్ ప్రస్తుతం ఈ సినిమాతో పాటు కార్తికేయ 2 మూవీలో నటిస్తున్నారు. చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ చాలా వరకు షూటింగ్ జరుపుకుంది.

English summary

Young actor's next film 18 Pages team announced that the first look will be out on June 1st. The makers released the pre-look poster today. 18 Pages is a romantic entertainer that is directed by Palnati Surya Pratap. Nikhil and Anupama Parameshwaran are the lead actors.